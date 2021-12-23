Didim'de oyun grupları yenileniyor

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmaları başlattı.

Çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynayarak keyifli zaman geçirmeleri için kent genelinde, park ve yeşil alanlarda bulunan oyun ve fitness grupları Didim Belediyesi tarafından yenilendi. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kent genelinde 20 parkta bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı zamanda tüm yenileme çalışmaları yapılan parkların zeminleri kauçukla kaplanarak, çocuklar için daha sağlıklı ve güvenli bir hale getirildi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Çocuklarımızın daha rahat ve güvenli bir ortamda oyun oynamaları için ilçemizde park ile yeşil alanlarda bulunan oyun ve fitness gruplarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar 20 parkın çalışmasını tamamladık. Çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - AYDIN