Didim'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Aydın'ın Didim ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mavişehir yönüne giden Hüseyin Atatoprak idaresindeki 35 FJ 601 otomobil, aynı yönde seyreden Halit Durmuş yönetimindeki 09 YH 413 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş, yaralandı.
Yaralı, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.