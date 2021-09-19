Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine takibe alıp, durdurduğu otomobilde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine takibe alıp, durdurduğu otomobilde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 00.30 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Takibin ardından operasyona başlayan polis, otomobil durdu. Otomobilde ve içindeki 5 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerindeki aramalarda 35,90 gram kokain, 235 gram uyuşturuc madde skunk, 4 adet reçeteye tabi uyuşturucu madde etkisi bulunan haplar ele geçirildi. K.B., Ö.A., O.A., Y.İ. ve M.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.


Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Sultan Selim Güzel Sözler Adil Karaismailoğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:47:19. #1.12#