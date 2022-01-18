Didim'de oto dolandırıcılarına gece baskını - Haberler
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Didim'de oto dolandırıcılarına gece baskını

Didim'de oto dolandırıcılarına gece baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesi ve İzmir olmak üzere emniyet güçleri oto dolandırıcılığıyla ilgili olarak yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesi ve İzmir olmak üzere emniyet güçleri oto dolandırıcılığıyla ilgili olarak yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; genellikle kazalı, ağır hasarlı veya yüksek kilometreli lüks otomobilleri düşük fiyata satın alıp, daha sonra gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenleyip, satışa sunan ve bu kapsamda 38 müştekiyi bu türle dolandıran şüphelilere yönelik olarak Didim merkezli operasyon düzenlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliğince Didim merkez ve İzmir'de 11 farklı adrese gece yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli göz altına alındı.

Operasyonunun satılan araçların hasarlı olduğu, kilometresi ile oynanmış olduğu yönündeki müracaatlara istinaden yapıldığı ve bu kapsamda 38 müştekinin bu yöntemle dolandırılması sonucu yapıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Ö.A.' nın liderliğinde işyeri çalışanlarından; M.C., M.K., U.A., O.A., G.K., A.K., A.Ç., Y.Ç., S.A., M.K. ve Ö.K. göz altına alındı. Eş zamanlı operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak yapılan aramalarda; "2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 53 adet fişek, 50 adet 9x19 çapında tabanca fişeği, 4 adet kama diye tabir edilen bıçak ve 1 adet muşta ve çok sayıda dijital materyal ve evraklara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli sorguları Didim Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. - AYDIN

Didim'de oto dolandırıcılarına gece baskını

Didim'de oto dolandırıcılarına gece baskını

Didim'de oto dolandırıcılarına gece baskını

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Hisarcık, İzmir, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Haber

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