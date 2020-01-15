Didim'de OSB ve balık çiftlikleri protestosu Valiyi kızdırdı

15.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:25

Aydının Didim ilçesi'nde yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Tarımsal Organize Sanayi (OSB) bölgesinin fizibilite raporu öncesinde toplantının yapılacağı otel önünde protesto eylemi düzenlendi. Eyleme kızan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanına tepki göstererek; "Sukutu hayale uğradım; Didim'e yakışmadı" dedi.



Otel yolunda yürüyen kalabalık grup, zincir şeklinde sıralandı. Grubu emniyet güçleri karşılarken, emniyet güçleri bariyer ve şerit ile gruba karşı önlem aldı. Gruba seslenen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'e gelen misafirleri en iyi şekilde karşılayacaklarını belirterek "Yaşadığımız yerin havasının toprağının kirlenmemesi için demokratik hakkımız yerine getireceğiz. Bizim tavrımız belli, taşkınlık yapmayacağız. Onlar bizim misafirimiz ve geldikleri gibi gidecekler. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız ve bu işi istemeyeceğimizi anlatacağız. Biz yatırımlara karşı değiliz, sadece yatırımın yerinin yanlış olduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.



TOMA aracının hazır bekletildiği eylem, olaysız sona erdi.



Toplantının düzenleneceği otel önünde toplanan kalabalık adına konuşan Haydar Pınarbaşı, 6 aydır Didimlilerin bir çalışma yaptığını ve 30 bin imza topladıklarını belirterek; "Biz bugün buraya bir siyasi parti, dernek yada başka bir şey altında değil Didim adına buradayız. Didim'in tüm kesimleri imza kampanyasına destek verdi. Bugün amacımız görüşülecek olan fizibilite raporu öncesinde derdimizi onlara anlatmak. 7-8 arkadaşımız bir fizibilite toplantısını gerekçelerimizi anlatacak. Didim'e yakışan bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağız. Çünkü biz Didim'in turizm kenti olmasını istiyoruz" dedi.



Toplantıya Vali Köşger'in sözleri damga vurdu



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından projelendirilen Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Desteği Program KapsamındaTR32/18FD kodu ile desteklenen "Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Fizibilite Çalışma" raporu Didim'de ele alındı.



Toplantının açılışında konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem Aydının tarımsal durumu hakkında istatistiksel bilgiler paylaşarak Didim'de yapılması planlanan balık çiftlikleri ile OSB konusunda fizibilite raporunun ele alınacağını belirtti.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, konuşmasının başında toplantının yapılacağı otel önünde pankart açılması ve yolun kapatılmasının hoş olmadığını ve sukutu hayale uğradığını ifade etti. Vali Köşger, Didim'in turizm açısından ve Aydın açısından önemli olduğunu belirterek; "Aydın turizmde iki marka ile temsil ediliyor. Kuşadası ve Didim, Didim'in turizmine en ufak zarar verecek bir şeyi kimse ister ki kaldı ki tüm sektörler birbirine zarar vermeden birbiriyle uyum içerisinde ve sinerji çıkaracak şekilde faaliyet gösteren insanlarız. Hocalarımız bana ön sunum yaptıklarında burada bir yatırım, bir ön çalışması, bu çalışmada Didim'in tüm tarafların hazır bulunacağı bir heyet sunalım ve orada mevzu tartışılsın ve varsa bir sıkıntı hakikaten bundan vazgeçilebilir. Biri diğerini öldürecekse ve birinin diğerine vereceği zarar diğerine fayda sağlamayacaksa onları orada ele alalım ve ortaya çıkan hasılaya göre bizler de objektif karar verelim. Hocalarımız bu tür sunum öncesinde karşılaştıkları sıkıntıdan dolayı tereddüt yaşıyoruz dediğinde biz Didim ve Aydın havalisi demokrasiyi özümsemiş fikri açık medeni şekilde konuşmaya uygun insanlardır. Paldır güldür ortaya çıkacak adamlar değildir tartışırlar ve medeni şekilde tartışırlar ortaya objektif fikirler çıkar ve bizde ona göre hareket ederiz. Bilhare Belediye başkanının riyasetinde başka heyet Didim'den geldi. Kaygılarını ilettiler müsterih olun ben hocaların hazırlayacağı raporu getirip sizlerin huzurunda tartıştıracağım. Siz fikirlerinizi ve bununla ilgili kaygılarınızı söyleyeceksiniz. Haklı olduğunuz konularsa varsa bunların izalesi giderilecek. Ortaya çıkan tablo Didim'in turizmine ve Aydın'a totalde zarar verecek bir tabloysa kimse bunun devamını istemez ve bunu kimse karar vermez. Ben şahsen böyle bir şeye müsaade etmem dedim" diye konuştu.



Vali Köşger; "Yalnız hocaların kaygıları da böyle sen bu konuda Didimlilere güveniyor musun diye sordum. Başkana Başkanda gelsinler buyursunlar bende her şeyi taahhüt ediyorum. Hiç bir sıkıntı olmayacak dedi. Doğru mu? Dışarıdaki kalabalık ne? Geçerken bize pankart tutana ve arabamıza yol vermeyen ne Reis bey? Demokrasi bu salonda ben burayı gelen kimseyi kısıtlamadım. Herkes gelebilir, dışarıdakilerde gelsin dedim hatta Ama orada dışarıda böyle çirkin bir gösteriye müsaade ettiğiniz için size karşı sukutu hayale uğradığımı konuşmamın başında ifade edeyim. Bunun yakışı kalmadı, Didim'e yakışmadı ve sizin verdiğiniz söz yerine gelmedi reis bey Bundan dolayı teessüflerimi ifade ediyorum." sözleriyle Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı eleştirdi.



Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Burada bunu tartışacağız, hocalar çıkacaklar, burada bilgileri paylaşacaklar. 5-6 aydır araştırma yapıyorlar. Size anlatacaklar. İtirazını ve endişelerinizi söyleyecekler. Ben bunu Didim'de yapmayabilirdim. Valilikte yapar sunumu alır karar verir geçerdik. Yapar mıydık yapardık ama sonradan sıkıntı çıkar mıydı belki çıkardı bilemem. Sizin fikrinizi alarak katılımcı demokrasi için burada yaptık. Sizin fikirlerinizi alıyorum ben, bu kalabalıkta gelebilirdi buraya ama onların alakası yok bu işte; Didim'de içerisinde memlekete çivi çakmış adamların olmadığını düşünüyorum. Memleketle ilgili kaygısı yok herkes her şeye karşı; İhtisas organize bölgesi dediğimiz şey, Didim'de savruk şekilde sağda solda var olan etrafı kirleten bir takım şeyleri yatırımları belli organize içerisinde OSB yönetimin olduğu ve bu kirletenlerin ortamın bozanların yaptıkları üretimden doğan sıkıntıları kendilerinin bertaraf ettikleri bundan kar eden kimse bu işin negatif unsurlarını ortada kaldırdıkları müstakil işyeriOSB demek kendi unsuları bertaraf etmek zorunda, bu işi istemiyorsanız keyfiniz bilir, hiç umurumuzda değil yapmayız bırakır geçeriz. Dağılır sağa olsa uğraşırsınız, canınız ne istiyorsa onu yapın"



Ardından fizibilite raporuyla ilgili sunuma geçildi. ADÜ Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölüm ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Deniz Çoban slayt eşliğinde yaptığı sunumda Ülkemizdeki su ürünlerinin potansiyeli, üretim ve satış istatistikleri, Didim'e yapılacak balık çiftliklerin ülke ekonomisine katacağı katma değerle ilgili bilgiler paylaştı.



Yapılan toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, İl Tarım ve İl Çevre Müdürlüğü bürokratları, akademisyenler, kurum amirleri, turizmciler, oda başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA