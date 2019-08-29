Didim'de oda üyelerine indirim müjdesi

29.08.2019 15:57

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kreş ve Gündüz bakım evi olarak tek kayıtlı üyesi olan Didim Çiçek Bahçesi Kreş ve Gündüz Bakım evi arasında, oda üyelerine yönelik indirim protokolü imzalandı.



Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasında gerçekleşen protokole Oda Başkanı Şerif Erul, Didim Çiçek Bahçesi Kreş ve Gündüz Bakım evi sorumlu Müdürü Gamze Nur Topdemir, Oda Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, okul öğretmenlerinden Tuğçe Batıbay ile Genel Sekreter Ayşe Durmaz katıldı. Protokol töreninde konuşan Didim Çiçek Bahçesi Kreş ve Gündüz Bakım evi sorumlu Müdürü Gamze Nur Topdemir, kreşlerinin 9 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Geçen aylarda Kreşi, Kurucusu olan Gül hanımdan devraldık. Odaya kaydımızı yaptırdık. Bu esnada Oda başkanımızın sıcak ve samimi yaklaşımından sonra oda üyelerimize nasıl katkı sağlarız onu konuştuk ve böyle bir karar aldık." dedi. " Topdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir kurum olduklarını ve 2-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim verdiklerini belirterek, "Yeni kayıt dönemimiz başladı. Kapasitemiz 74 kişi; oda üyelerimiz de odaya kayıtlı olduklarını belgelediklerinde çocuklarına yüzde 10 indirim sağlayacağız. İsterlerse bir eğitim dönemi içerisinde bu süre de yaklaşık 10 ay gibi oluyor, bir ay bizden 9 ay sizden diyerek bir aylık bu konuda destek sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.



Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise, göreve geldikleri günden bu yana esnafın yararına olan konularda adımlar attıklarını belirterek, "Didim Çiçek Bahçesi Kreş ve Gündüz Bakım evi odamıza kayıtlı tek kreş; Bildiğimiz üzere her meslek grubunda kendi arasında tatlı bir rekabet olur, biz de buna bakaraktan böyle bir teklifte bulunduk ve güzel bir işe imza attık. Her iki tarafa hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından hazırlanan protokole imzalar atıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA