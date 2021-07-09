Didim'de mühür bozup, müşteri alan otel ikinci kez mühürlendi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'ikiz kuleler' olarak bilinen ve kaçak yapıldığı iddiasıyla mühürlenen otelin 'mühür bozma' yapılarak müşteri alındığı bilgisi üzerine belediye ekipleri oteli dün akşam saatlerinde yeniden mühürledi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'ikiz kuleler' olarak bilinen ve kaçak yapıldığı iddiasıyla mühürlenen otelin 'mühür bozma' yapılarak müşteri alındığı bilgisi üzerine belediye ekipleri oteli dün akşam saatlerinde yeniden mühürledi.

Didim'de ikiz kuleler olarak adlandırılan otel imara aykırı kaçak yapıldığı gerekçesiyle belediye ile otel sahibi arasında 2015 yılında başlayan dava süreci devam ederken, otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 14 Haziran'da mühürlendi. Otelin mühürlenmesinin ardından aynı gece otel sahibinin ağabeyi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 6 kişi beyzbol sopalarıyla bir restoranda oturan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Avukatı Nizamettin Bulut'u darp etti. Olaydan sonra otel sahibi ile birlikte yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı.

MÜHÜR BOZMA YAPIP MÜŞTERİ ALDILAR

Yaşanan olaylardan sonra otel işletmecisi Ahmet Orak'ın mühür bozma yaptığı ve otele yeniden müşteri aldığı tespit edildi. İkinci kez otele gelen Didim Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Murat Hacıfettahoğlu ile birlikte zabıta ekipleri işlem yaptı. İşlemler esnasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet polisi de otel çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Otel sahibi Ahmet Orak ile bazı otel yetkilileri işlemleri izledikleri görüldü. Otelin avukatı Murat Sultansu ise yapılan işlemlerin doğru olmadığını ileri sürdü. Otelde konaklayan müşteriler ise yaşanılan durum karşısında şaşırdı. Zabıta ekiplerince otelin belirlenen giriş kapıları ile garaj kapıları ekiplerce mühürlendi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince hazırlanan tutanağın otel yetkililerince imzalanmamasının ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan