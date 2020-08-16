Didim'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Talat Karakaş idaresindeki 34 BC 2178 plakalı motosiklet ile Mustafa Cumhur Aksu yönetimindeki 34 BUT 541 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Talat Karakaş, Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA