Didim'de makilik yangını (1)
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Didim'de makilik yangını (1)

Didim'de makilik yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı.

AYDIN'ın Didim ilçesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı. 

Yeni Mahalle İmbat Koyu yakınlarındaki makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan yangına müdahalesi devam ediyor.


Didim'de makilik yangını (1)
Didim'de makilik yangını (1)
Didim'de makilik yangını (1)
Didim'de makilik yangını (1)
Didim'de makilik yangını (1)
Didim'de makilik yangını (1)
Didim'de makilik yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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