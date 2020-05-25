Didim'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
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Didim'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 45 hektarlık alan zarar gördü.

Didim'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
25.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:11

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 45 hektarlık alan zarar gördü.

Akbük Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 11 arazöz ile 50 yangın söndürme işçisi katıldı.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan bölgede 45 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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