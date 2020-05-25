Didim'de makilik alanda yangın çıktı - AYDIN Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 11 arazöz ile 50 yangın söndürme işçisi katılıyor.

Öte yandan yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA