Son dakika! Didim'de makilik alanda çıkan yangın korkuttu.

Son dakika haberleri... Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın korkuturken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın korkuturken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Son günlerde artan orman yangınları dolayısıyla vatandaşlar tedirgin olurken, Didim ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki makilik alanda meydana gelen yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre Beton Köprü mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Makilik alanda çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangına bazı beton firmalarının su tankerleri de yardım etti. Bölgedeki şiddetli rüzgara rağmen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Makilik alandaki alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı