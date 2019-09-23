Didim'de makilik alan yandı

23.09.2019 18:19

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 60 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Didim İmbat Koyu Mevkisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, bölgedeki siteye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 60 dekarlık alana zarar verdiği belirtildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA