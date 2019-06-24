Didim'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.
Didim'deki Panayır Adası yakınlarında, bugün saat 00.30 sıralarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halinde bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 19'u Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler önce limana getirildi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Aydın
Didim'deki Panayır Adası yakınlarında, bugün saat 00.30 sıralarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halinde bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 19'u Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler önce limana getirildi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Aydın
Kaynak: DHA
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