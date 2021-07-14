Didim'de kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
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Didim'de kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Didim'de kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban bayramı dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesindeki Kurban Pazarı'nda ise kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Kurban bayramı dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesindeki Kurban Pazarı'nda ise kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Bu yıl 19 Temmuz'da idrak edilecek kurban bayramı öncesinde kurban telaşı yaşanırken, Didim'de ise kurbanlıklar her yıl aynı yerde kurulan pazarda alıcılarını bekliyor. Didim-Akbük yolu üzerinde kurulan kurban pazarında büyük baş ve küçük baş kurbanlıkları beğeniye sunuldu. Didim ve çevresinin yanı sıra Van ve Muş gibi illerden de kurbanlıkların geldiği görülürken, bir çok kurbanlığın satıldığı da görüldü. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatları 10 bin ila 25 bin TL, küçükbaş kurbanlıkların ise 1000 TL ile 3 bin TL arasında satıldığı görüldü. Bu yıl fiyatlarda artışın olduğu belirten hayvan üreticileri maliyetlerin artması sebebiyle de kurbanlık fiyatlarının da arttığını belirterek, özellikle son iki gün kala satışların daha arttığını ifade ettiler. - AYDIN

Didim'de kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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