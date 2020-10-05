Didim'de Korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Didim'de Korona virüs denetimi

05.10.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:08
Didim'de Korona virüs denetimi

Aydın'ın Didim ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 8 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin talimatları doğrultusunda, Didim Kaymakamı Halil Avşar'ın koordinasyonuyla, yetkili kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve personelleri, mahalle muhtarları, esnaf ve meslek odaları temsilcileri ile genel kolluk birimlerinin katılımıyla oluşturulan özel ekiplerce denetim gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan ekipler iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Didim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensip ve esaslar olarak ön plana çıkan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi hususların yanı sıra bütün iş kolları ve yaşamın tüm alanları için belirlenen tedbirler ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik denetimler titizlik ve hassasiyet ile sürdürülmekte olup, ayrıca da halkımıza rehberlik etmek ve sürece dair farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir" denildi. - AYDIN

Didim'de Korona virüs denetimi
Didim'de Korona virüs denetimi
Didim'de Korona virüs denetimi
Didim'de Korona virüs denetimi
Didim'de Korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Erkan Kandemir Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Abdulhekin Ayhan
Magazin Arto Hülya Avşar Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Tisserand Arda Turan Sergen Yalçın Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de Korona virüs denetimi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 13:08:59. #1.15#
title