Didim'de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi
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Didim'de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi

08.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:36
Didim'de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan duyarlı hayvan severler ile ilçedeki yabancıların kurduğu 'Plogging in Didim Grubu' kıyı ve plaj temizliği yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan duyarlı hayvan severler ile ilçedeki yabancıların kurduğu 'Plogging in Didim Grubu' kıyı ve plaj temizliği yaptı.

Grup üyesi gönüllülerin örnek davranışı takdir toplarken etkinlik Fevzipaşa Mahallesi'nden başladı. Mahallede bulunan Meltem Sitesi önünde başlayan etkinlik kapsamında gönüllüler çevreyi tertemiz yaptı. Plaj ve kıyı temizliğinde başta plastik çöpler ile geri dönüşüm malzemesi şişelerin çokluğu dikkat çekerken, yazın binlerce insanın tatil yaptığı bölge temiz bir hale getirildi. Toplanan çöpler Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden kaldırılırken, etkinliğe katılanlar ise tatilcilere ve bölgede yaşayan vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısında bulundular. - AYDIN

Didim'de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi
Didim'de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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