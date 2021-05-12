Didim'de, kenevir yetiştirilen eve polis baskını
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Didim'de, kenevir yetiştirilen eve polis baskını

Didim'de, kenevir yetiştirilen eve polis baskını
Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında saksılara ekili 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında saksılara ekili 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, belirlenen adrese sabah saatlerinde baskın yapıldı. Yapılan aramada evin bir bölümünde saksılara ekili olarak 37 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına D.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hint kenevirleri imha edilirken, D.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 


Didim'de, kenevir yetiştirilen eve polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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