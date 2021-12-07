Didim'de karaya oturduğu sanılan gemi makine arızası yapmış - Haberler
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Didim'de karaya oturduğu sanılan gemi makine arızası yapmış

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Didim'de karaya oturduğu sanılan gemi makine arızası yapmış

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sabah saatlerinde, hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarda, vatandaşların karaya oturduğu sanarak ihbarda bulunduğu Türk bayraklı 'Parpalı' isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaptığı belirlendi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sabah saatlerinde, hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarda, vatandaşların karaya oturduğu sanarak ihbarda bulunduğu Türk bayraklı 'Parpalı' isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaptığı belirlendi.

Didim'de sabah saatlerinde, sağanakla birlikte saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, denizde dev dalgalara neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bazı vatandaşlar, Denizli Öğretmenler Sitesi açıklarında sahile 300 metre mesafede bir kuru yük gemisinin karaya oturduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 151 metre uzunluk, 24 metre genişliğindeki konteyner yüklü, Türk bayraklı 'Parpalı' isimli kuru yük gemisinin kaptanıyla irtibata geçti. 2 gün önce Mersin Limanı'ndan İzmir Limanı'na gitmek için yola çıktığı öğrenilen geminin karaya oturmadığı, gece saatlerinde makine arızası nedeniyle bölgeye demirlediği belirlendi. Gemideki makine arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.


Didim'de karaya oturduğu sanılan gemi makine arızası yapmış

Didim'de karaya oturduğu sanılan gemi makine arızası yapmış

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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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