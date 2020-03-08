Didim'de Kadınlar 8 Martı alanlarda kutlandı
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8 Mart, Didim, Güncel

Didim'de Kadınlar 8 Martı alanlarda kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Didim Kadın Platformu ile Didim Kubele Kadın derneği ortaklaşa bir basın açıklaması gerçekleştirirken, daha sonra CHP Didim İlçe Kadın Kolları da meydana bir basın açıklamasında bulundu.

08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:42
Didim'de Kadınlar 8 Martı alanlarda kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Didim Kadın Platformu ile Didim Kubele Kadın derneği ortaklaşa bir basın açıklaması gerçekleştirirken, daha sonra CHP Didim İlçe Kadın Kolları da meydana bir basın açıklamasında bulundu.


Didim Kent Meydanında bir araya gelen Didim Kadın Platformu ile Didim Kubele Kadın derneği ellerinde döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti. Basın açıklamasında Didim emniyetinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinlikleri bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından toplanan kalabalık adına basın açıklamasını Didim Kubele Kadın derneği Başkanı Nurhan Karabıyıkoğlu okudu. Karabıyıkoğlu tarafından okunan basın açıklamasında 8 Mart'ın kadınlar için birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi; "8 Martlar kadının örgütlenme ve eşit yaşam hakkı için mücadele günlerinin simgesidir. 8 Martlar dünyanın her yerinde her şehrinde kadının kadının özgürleşme, örgütlenme ve dayanışma günüdür. Kadın kimliğin sahip çıkan ve kadın mücadelesini sahip çıkan kadınlar bu mücadeleyi kazanacaktır" ifadelerine yer verdi. Basın açıklaması sonrasında sloganlar atılırken, çalışan müzik eşliğinde kadınlar 8 Mart'ı kutladı.


CHP Didim İlçe Kadın kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla ilçe binası önünden Kent meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, İl ve İlçe ana kademe yöneticileri, bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili kadın katıldı. Basın açıklaması öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.


Basın açıklamasını okuyan CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt 163 yıl önce New York'ta 129 kadın işçinin hak mücadelesinin ardından bu günün kadınları için mücadele günü olduğunu belirtti.Kadınların her gün kimliği, bedeni ve özgürlüğü üzerinden baskı ve şiddete maruz kaldığını kaydeden Kurt, kadınların demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini devam edeceğinin altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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