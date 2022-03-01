Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Didim Belediyesi kent genelinde kaçak yapıların yıkımına yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Didim Belediyesi kent genelinde kaçak yapıların yıkımına yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kentin dört bir yanında kaçak yapılara yönelik başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. Fevzipaşa Mahallesi sahil kesiminde başlatılan ve tamamlanmasıyla bin 500 metre uzunluğunda plajın Didim'e kazandırılması amaçlanan yıkım çalışmaları sürerken bugün Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde de çalışmalara başlandı. Ekipler, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi civarında bulunan Didim Belediyesi'ne ait arazilerin üzerinde kaçak olarak inşa edilen yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sahada çalışan ekiplere kolaylıklar dileyerek teşekkür etti. - AYDIN

Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title