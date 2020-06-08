Didim'de kaçak yapılar yıkıldı
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Didim'de kaçak yapılar yıkıldı

Didim Belediyesi tarafından ilçede Kıyı Kanununa Muhalefet ve Gecekondu Yasası'nın 18.Maddesi gereğince kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar yıkılıyor.

Didim'de kaçak yapılar yıkıldı
08.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:55

Didim Belediyesi tarafından ilçede Kıyı Kanununa Muhalefet ve Gecekondu Yasası'nın 18.Maddesi gereğince kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar yıkılıyor.

Geçtiğimiz aylarda, Didim'e bağlı Fevzipaşa mahallesinde Didim Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazısıyla bölgede yer alan Kıyı Kanuna muhalefet ve Gecekondu yasasının 18. maddesi" gereğince kaçak ve ruhsatsız olduğu belirtilen baraka ve beach clubların yıkımları gerçekleştirilmiş ve bölge halkımızın kullanımına kazandırılmıştı.

Yaz aylarının başlaması ile Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet bölgesinde bulunan aynı işletmeler tarafından sahil şeridinde halkın kullanımı engellenerek, çarpık yapılaşmanın ortaya çıkması ve ticari maksatlı olarak kullandırılmasının tespitinin ardından, verilen süre içerisinde ortadan kaldırılmayan şezlong ve şemsiyeler ekiplerce kaldırıldı.

Didim Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü'nden gelen yazıda, hazine adına kayıtlı ada parsellerin, ticari amaçlı çarpık yapılaşmaların teknik elemanlarca tespit edilmesinin ardından, Kıyı kanununa muhalefet olan çarpık yapılar "775 sayılı Gecekondu Kanununa" göre Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ortadan kaldırılarak yeniden halka kazandırıldı.

Bölgede bulunan malzemeler Didim Belediyesi'ne ait iş makineleri ile ortadan kaldırılırken, süreç boyunca, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de hazır bulundu, işletme sahipleri ve görevlilerle zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı.

Konu ile ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Halkımızın ortak alanlarından birisi olan sahillerimizin ve plajlarımızın işgallerine ve orada yapılan kaçak yapılaşmalara kesinlikle göz yummayacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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