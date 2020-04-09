Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilikte kaçak yazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, A.İ, İ.K, H.D. ve H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, 1,5 metre uzunluğunda demir çubuk ve bir keski ele geçirildi.

Kaynak: AA