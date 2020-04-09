Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel

Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:04
Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilikte kaçak yazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, A.İ, İ.K, H.D. ve H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, 1,5 metre uzunluğunda demir çubuk ve bir keski ele geçirildi.

Kaynak: AA

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