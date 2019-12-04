Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı

04.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:03

AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 24'ü Somali, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 10'u kadın ve 3'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA