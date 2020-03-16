Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri - Haberler
Koronavirüs, Aydın, Didim, Yerel

Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri

Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri Aydın'ın Didim ilçesinde, koronavirüsüne karşı belediyenin işlettiği kafeterya ile Yalı Caddesi'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

16.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:53
Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri

Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, koronavirüsüne karşı belediyenin işlettiği kafeterya ile Yalı Caddesi'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Didim'de iki işletme, tedbir olarak geçici süreyle faaliyetlerine ara verdi. Koronavirüsüne karşı Didim Belediyesine ait DİBEL'in işlettiği ve her gün yüzlerce vatandaşın uğrak mekanı olan Altınkum'daki Barış Kafe geçici süreyle kapatıldı. Kafenin girişi şerit ile kapatılırken, camlara ise uyarıcı ve bilgilendirici yazılar asıldığı görüldü. Uyarıcı yazıda "Ülke Genelinde alınan tedbirler doğrultusunda halk sağlığı için kafetaryamız geçici süre ile kapatılmıştır" denildi.

Altınkum Yalı Caddesi'ndeki bir başka işletmede iş yerinin girişlerine astıkları pankartla virüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını duyurdu. İşletilen mekanın giriş ve çıkışlarındaki pankartlara "İşletmemizin aldığı karar neticesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çağrısına uyarak koronavirüs salgınına engel olmak adına işletmemiz okullar açılana kadar kapalı olacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haber
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Koronavirüs salgınında dünya çapındakİ vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındakİ vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Fahrettin Koca
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Didim'de işletmelerden koronavirüs tedbiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 17:48:52. #1.14#