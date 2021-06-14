Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi
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Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi

Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde kamuoyunca "ikiz kuleler" olarak bilinen ve daha önce kaçak yapı dolayısıyla mühürleme işlemi yapılan otel bu kez de işletme belgesi (ruhsat) olmaması sebebiyle Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kamuoyunca "ikiz kuleler" olarak bilinen ve daha önce kaçak yapı dolayısıyla mühürleme işlemi yapılan otel bu kez de işletme belgesi (ruhsat) olmaması sebebiyle Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle hizmete açılan Didim'deki otel işletme ruhsatının olmaması sebebiyle mühürlendi. Bilindiği üzere Geçtiğimiz aylarda otelin bazı kısımlarının kaçak olması sebebiyle Didim Belediyesi Yapı kontrol müdürlüğünce ekiplerince mühürleme işlemi yapılan otel, bu kez işletme belgesinin olmamasından dolayı mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre; İşletme belgesinin (ruhsat) olmamasından dolayı Didim Belediyesi'nce yapılan tebligat, otel sahibinin Aydın 1. İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı aldırmasından sonra ertelenmişti. Didim Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma kararının itiraz etmesinin ardından Aydın 1. İdare mahkemesi kararı kapsamında otelin boşatılması ve faaliyetini durdurması amacıyla alınan karar, tebliğ edildi. Tebligat süresinin dolmasının ardından otelde mühürleme işlemi yapıldı.

Didim Belediyesi Zabıta müdür vekili Murat Hacıfettahoğlu ile birlikte zabıta ekipleri otele gelirken, Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de otel çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Hacıfettahoğlu, otel yetkililerine durumu bildirmesinin ardından otel çalışanları otel bahçesine çıkartıldı. Ardından zabıta ekiplerince otelin belirlenen giriş kapıları ile garaj kapıları ekiplerce mühürlendi.

Mühürleme işlemiyle ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye olarak kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde mahkeme kararı doğrultusunda işlemlerin yapıldığını belirterek, "Didim Belediyesi olarak kanunsuz yapılara ve işletmelere göz yummayacağız. Belediye olarak yaptığımız her işi kanun ve onun ölçülerinde yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi
Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi
Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi
Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi
Didim'de işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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