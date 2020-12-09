Didim'de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında, ekipler ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.