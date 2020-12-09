Didim'de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sürdürüyor
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Didim'de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sürdürüyor

09.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:57
Didim'de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında, ekipler ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında, ekipler ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Didim'de gözlerini dünyaya açan bebekleri güzel bir sürprizle karşılamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sosyal mesafeleri gözeterek gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ekiplerimiz ailelere Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın tebriklerini ileterek, ailelere yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bebek seti hediye ediyor. - AYDIN

Didim'de Hoşgeldin Bebek ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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