Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

03.10.2019 12:16
Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi polis tarafından tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" olayını gerçekleştiren şahısların teminine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.B polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.


O.B isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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