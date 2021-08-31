Didim'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Didim'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Didim'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 2 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 2 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, biri de tutuklandı.

Olay, Hisar Mahallesi Yoran Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisi şahısların mezarlık arka kısmından İnönü Bulvarı'na doğru kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin M.A. ve D.T. olduğu tespit edilerek, şahıslar çalınan malzemelerle birlikte olaydan yarım saat sonra yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan D.T isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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