Didim'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
01.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:52
Aydın'ın Didim ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evden ziynet eşyaları çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların sonucu şüphelinin kimliğinin belirleyen ekipler, O.A'yı gözaltına aldı.
Başka iki 2 hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan O.A, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun