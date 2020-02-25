Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

25.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:47
Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

'ın ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İlçe ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda R.E.S, O.G. ve V.B. gözaltına alındı.

Adresteki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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