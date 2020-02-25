Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda R.E.S, O.G. ve V.B. gözaltına alındı.
Adresteki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA