Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
28.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:50
Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otel ve 4 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin U.G, A.H.B. ve S.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun