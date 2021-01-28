Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

28.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:50
Didim'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otel ve 4 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin U.G, A.H.B. ve S.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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