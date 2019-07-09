Didim'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Didim'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.

Didim'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi "Evden Hırsızlık" olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yapılan çalışmada çalınan elektrikli bisiklet, LCD televizyon, matkap ve tamir takım çantası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.S. ve H.C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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