Didim'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi "Evden Hırsızlık" olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yapılan çalışmada çalınan elektrikli bisiklet, LCD televizyon, matkap ve tamir takım çantası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.S. ve H.C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA