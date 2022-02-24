Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Didim'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Didim'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları araçlarla ev ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen B.B. ve E.G'yi takibe aldı.

Şüphelilerin bisiklet, havuz motoru, mutfak eşyaları ve akü hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.

Söke'de yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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