Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı
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Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.

07.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:31
Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

'ın ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de bir eve giren iki hırsız evde bulunan "kaynak makinesi, 106 ekran ve sanayi kablosu"nu alarak ortadan kayboldu. Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli iki hırsızı çaldıkları malzemelerle ele geçirdi. Olayla ilgili olarak S.İ ve İ.B adlı şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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