Didim'de halk pazarlarını günleri değişti Aydın'ın Didim ilçesinde, merkez ve Akbük Mahallesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulacak olan halk pazarlarının günleri değişti.

Aydın'ın Didim ilçesinde, merkez ve Akbük Mahallesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulacak olan halk pazarlarının günleri değişti.

Didim'de halk pazarlarının günlerinin değişmesiyle ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada "17-19 Nisan tarihlerinde, hafta sonunu kapsayacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile Cumartesi Pazarı aynı yerde olacak şekilde Cuma günü, Akbük'te kurulan Cuma Pazarı ise yine aynı yerde Perşembe günü kurulacaktır. Lütfen alışverişlerimizi kurallara uygun bir şekilde yapalım ve hafta sonu erişemediğiniz ihtiyaçlarınız için 444 81 09 no'lu telefon numarasından bizlere ulaşın" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA