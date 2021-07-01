Didim'de haklarında aranması olan zanlılar yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri farklı suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri farklı suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de Emniyet güçleri yaptıkları çalışmalarda hırsızlık suçundan 3 adet aranma kaydı ve toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.A adlı zanlı ile bıçakla yaralama olayı ile ilgili bıçaklama eylemini gerçekleştiren ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen O.B adlı zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerince göz altına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı