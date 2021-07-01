Didim'de haklarında aranması olan zanlılar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de haklarında aranması olan zanlılar yakalandı

Didim'de haklarında aranması olan zanlılar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri farklı suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri farklı suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de Emniyet güçleri yaptıkları çalışmalarda hırsızlık suçundan 3 adet aranma kaydı ve toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.A adlı zanlı ile bıçakla yaralama olayı ile ilgili bıçaklama eylemini gerçekleştiren ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen O.B adlı zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerince göz altına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Erol Bulut Şenol Güneş Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim'de haklarında aranması olan zanlılar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:30:51. #1.16#

title