Didim'de hafta sonunda sıkı korona denetimi Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Aydının Didim ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar ve iş yerleri denetlendi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Aydının Didim ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar ve iş yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince sahillerde denetim gerçekleştirildi. Didim'de dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi. Kentte zaman zaman belediye hoparlöründen ve polis araçlarından kurallara dikkat edilmesi konusunda anons yapıldı. Didim'in halk plajlarının yanı sıra Akbük Mahallesi'ndeki plaj ile Mavişehir Mahallesi'ndeki plajlarda ve iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA