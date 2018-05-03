Didim'de Göçmenlere Geçit Verilmedi

Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 56 Suriyeli göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya kalkışan 56 Suriyeli mülteci Fener burnu açıklarında Sahil Güvenlik Ekiplerince yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler karaya çıkartılırken, işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yakalanan mülteciler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN