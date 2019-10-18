Didim'de göçmenler yol uygulamasında kaçamadı

18.10.2019 15:36

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yol kontrol uygulamasında minibüs içerisinde 55 göçmen yakaladı. Olayla ilgili olarak kaçan araç sürücüsü kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için ilçeye gelen göçmenler Mavişehir mahallesindeki emniyetin yol uygulamasında yakalandı. 35 BD 804 plakalı minibüsü dur işareti yapan emniyet güçleri, aracın sürücüsünün kaçmaya çalıştığını fark etti. Kaçan araç sürücüsü A.K kısa sürede yakalandı.



Araçta bulunan ve aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 55 göçmen emniyet güçlerince Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli araç sürücü A. K ise göz altına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA