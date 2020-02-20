Didim'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Didim'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:12
Didim'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.D, E.D. ve N.B.Ş. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve N.B.Ş. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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