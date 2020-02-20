Didim'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda A.D, E.D. ve N.B.Ş. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve N.B.Ş. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.