Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
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Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

19.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:41
Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

'ın ilçesinde polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.  Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, dün akşam üzeri yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 98 kaçak  göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yanındaki 2 tekne motoru ile 2 lastik bota el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren polis, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi, bu sabah gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adlilyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., O.K., İ.D., ve F.Y. tutuklandı. Diğer şüheliler N.Y., E.T. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yakalanan 98 kaçak göçmen ise polisteki işlemleriin ardından İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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