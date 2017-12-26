Didim'de Geleneksel "Boxing day" etkinliği...

Sokak hayvanları yararına kostümlerle denize girdiler



AYDIN - Aydının Didim ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu hayvanseverler ile Didimli hayvanseverler sokak hayvanları yararına gerçekleştirdikleri denize girme etkinliği Altınkum Plajı'nda gerçekleştirdi.

Didim'de Geleneksel hale gelen sokak hayvanları için Aralık ayında denize girme etkinliği bu yılda yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde Altınkum'daki bir kafede bir araya gelen ilçedeki yerleşik uyruklu yabancı ile Türk vatandaşları tasarladıkları hayvan kostümleri ile Altınkum plajında denize girdi. Bu yıl ki etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'de ziyaret edip etkinliğe destek verdi.

Sokakta yaşayan hayvanlar yararına gerçekleşen etkinliğe aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup hayvan kostümleri ve kadın kostümleri giyerek katıldı. İlçede havanın da güzel olmasıyla birlikte grup üyeleri hep birlikte denize koştular. Yaklaşık 15 dakika suda kalan grup izleyicilerin alkışları eşliğinde denizden çıktı. Etkinliğe destek olmak için gelenler de denize girenleri kıyıda izledi.

Didim Belediyesinde görevli Veteriner hekim Ali Karahallı "Bildiğiniz üzere Boxing day adı altında İngilizlerin Crismis günü olarak adlandırdığımız bir günde sokak hayvanları yararına da düzenlemiş olduğumuz yüzme etkinliğimize katılanlara hayvan dostları adına teşekkür ediyorum. Ortak bir paydada buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu soğuk havada sokak hayvanlarının çektiği sıkıntıları, açlığı yer bulma sıkıntısını, en iyi bugün anlayabileceğimiz için onların yararına bir organizasyon düzenledik. Öncelikle bunun Didim'den tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum."dedi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş ise "Onların adına bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize; insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sokaktaki hayvanlar bir kap su ve yemek koyarlarsa bizlerde onlarda mutlu olurlar."dedi.

Etkinliğe katılan İngiliz vatandaşlar ise "Umarım etkinlikte barınak için iyi bir yardım toplarız. Bütün amacımız sokak hayvanların yardımda bulunup katkı sağlamak, katılan herkes eğlenceli bir gün geçirdi."derken bir diğer İngiliz vatandaş ise "Biz çılgın insanlarız ve bu çılgınlıkları sokak hayvanları için yapıyoruz. Hayvanlara yardım edebilmek için buradayız." İfadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paralar, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi.