Didim'de galericiler yeterlilik sınavına girdi

20.09.2019 12:54

Didim Ticaret Odası tarafından oto galericilere, mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı yapıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (TOBB MEYBEM) tarafından Araç Alım Satımı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı Oda bünyesinde gerçekleştirildi. Didim Ticaret Odasında yapılan bilgilendirme ve akabinde gerçekleşen yazılı sınavdan sonra Ticaret Odası Üyesi bir oto galeride yapılan uygulama sınavına ikinci el araç alım satım yapan firma sahipleri ve çalışanları katıldı.



Sınavda başarılı olacak adaylara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek yetkilendirilmeleri sağlanacak.



Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, TOBB MEYBEM ile yapılan protokol ile Didim Ticaret Odasının da sınav merkezi olduğunu, çalışanlarının da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleşen eğitime katıldığını belirtti. Mesleki Yeterlilik Belgesi istenen alanlarda çalışanların belge almak için Didim Ticaret Odasına başvurabileceğini vurgulayan Erbaş, vatandaşların bu işbirliği sayesinde ilçe dışında başka sınav merkezlerine gitmesine gerek kalmadan bu hizmeti odadan alabileceklerini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA