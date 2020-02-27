Didim'de fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla balıkçı tekneleri, Taşburun Limanı'na demirledi.
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla balıkçı tekneleri, Taşburun Limanı'na demirledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına dolayısıyla Altınkum sahilinde dalgaların boyu 5 metreye ulaştı.
Altınkum'daki balıkçı tekneleri Taşburun Limanı'na demirledi.
Bu arada dalgalardan dolayı kıyıdaki bazı kafelerin giriş kısmında su birikintileri oluştu. Fırtınanın etkisiyle ilçede zaman zaman elektrik kesintisi de yaşanıyor.
Kaynak: AA