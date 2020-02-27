Didim'de fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

27.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:20

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla balıkçı tekneleri, Taşburun Limanı'na demirledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına dolayısıyla Altınkum sahilinde dalgaların boyu 5 metreye ulaştı.

Altınkum'daki balıkçı tekneleri Taşburun Limanı'na demirledi.

Bu arada dalgalardan dolayı kıyıdaki bazı kafelerin giriş kısmında su birikintileri oluştu. Fırtınanın etkisiyle ilçede zaman zaman elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Kaynak: AA