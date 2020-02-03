Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı
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Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşini darbettiği gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan zanlı elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı.

03.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:08
Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

'ın ilçesinde eski eşini darbettiği gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan zanlı elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı.

İlçe ekipleri, geçen yıl aralık ayında eski eşi Z.E'yi (36) darbettiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle M.C.K'ye mahkemece adli kontrol tedbiri kapsamında takılan elektronik kelepçeden sinyal alamayınca çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden polis, cihazın kırıldığını tespit edince M.C.K'yi savcılık talimatıyla gözaltına aldı.

Adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüpheli hakkında devlet malına zarar vermekten de işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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