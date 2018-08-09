Didim'de Engellilerin Yaşamını Kolaylaştıracak Adım

Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için şarj istasyonu üniteleri şehrin belirlenen yerlerine konuldu.

Didim'de yaşayan ve yazın ilçeye tatil amaçlı gelen Engellilerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırma adına gerekli olan Şarj istasyonları, Didim Belediyesince belirlenen yerlere konuldu. Engelli şarj istasyonlarıyla ilgili olarak Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ile birlikte basına bilgiler veren Başkan Atabay Didim'in engelli dostu bir kent olduğunu ifade etti.

Başkan Atabay sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizim esas itibariyle iki sözümüz vardı; biri engelsiz plajımı diğeri şarj istasyonuydu. Plajımızı açtık; buradan öncelik engellilerimiz.. Bu şarj istasyonunu deneme için yaptık. Sonra ilçemiz genelinde yerleştik. İki Altınkum'da bir Akbük'te bir tanesi Apollon tapınağındaki Eskiköy'de biri de Mavişehir'de.. Geri dönüşleri olumlu oldu. Seneye plajı biraz daha son teknolojik ürünlerle destekleyeceğiz. Biz mutluyuz onlarda mutlu; yeter ki insanlarımız şehir içinde engel çıkarmasınlar ve onlara engel olmasınlar" dedi.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise bu yıl Engelliler adına güzel işler yapıldığını ve yapılan her çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Altıntaş "Bu çalışmalar Engelliler için yapılınca daha da güzel oldu. Engelsiz plajı açtık; denizi görmeyenler bu yılda denizi gördü. Bu da bizim için apayrı bir çalışma oldu. Şu an değişik bölgelerde şarj istasyonu konuldu. İlerleyen zamanlarda diğer yerlere de koyulacak. Bu hizmet bizi çok mutlu etti" dedi. - AYDIN