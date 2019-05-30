Didim'de elektrikçilerin sorunları dinlendi

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen toplantıda, odaya kayıtlı elektrikçi esnafı ile elektrik dağıtım şirketi yetkilileri bir araya geldi.

Oda binasında düzenlenen toplantıya Oda Başkanı Şerif Erul, 2. başkan Nihat Özçevik, AYDEM Müdürü Oğuzhan Altınçöp ile Elektrikçiler katıldı.

Oda Başkanı Şerif Erul odaya kayıtlı elektrikçilerin AYDEM'de karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve yapılması gereken adımların ele alınması amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirterek, katılım sağlayan esnaflara teşekkür etti.

AYDEM Müdürü Oğuzhan Altınçöp inşaatlara verilen elektrik ve abonelik sisteminde getirilen yeni yönetmenlik hakkında Esnafı bilgilendirirken, esnafta sorunlarını ve beklentilerini dile getirerek çözüm aradı.

Karşılıklı konuşmaların ardından esnafın ve AYDEM'in uygulamadaki takip edilecek yolun karşılıklı olarak yönetmenlik içeriğine göre hareket edilerek, iki tarafında mağdur olmaması yönünde fikir anlaşmasına varıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA