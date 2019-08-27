Didim'de eğlence mekanı işletmecilerinden ceza tepkisi

27.08.2019 15:26

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in gözde eğlence merkezi olan Altınkum bölgesindeki sektör temsilcileri, son dönemde aldıkları yüksek ses cezalarından dert yandı.



Yalı Caddesi'ndeki bir kafede gerçekleşen değerlendirme ve çözüm toplantısında işletme ve mekan sahipleri konuya dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için 28 Ağustos Çarşamba günü Medusa Disco önünde toplanıp Medusa heykeline yürüme ve bu durumu billboardlardan duyurma ortak eylem kararı aldı.



Tüm Didim halkından yapacakları protesto yürüyüşüne destek bekleyen işletme ve mekan sahipleri Turizme hizmet ettiklerini, düzenledikleri konser etkinlik ve özel gecelerle Didim'in tanıtımına tüm resmi kurumlardan daha çok katkı sağladıklarını ve pek çok kişiye istihdam oluşturduklarının altını çizerek Altınkum'un hassas bölge olması sebebiyle, kendilerine bu cezaların verildiğini ve bu durumun değişmesi gerektiğini ifade ettiler.



Aynı toplantıda fikir birliği yaparak, aldıkları yüksek cezalara tepki veren, toplantıya katılan tüm işletme sahipleri bu yüksek cezaları ödeyemeyeceklerini ve daha fazla ceza almamak, işletmelerini kapatmamak için ortak hareket etmek ve seslerini duyurmak kakarlılığı olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA