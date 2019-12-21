Didim'de e -fatura dönemi başlıyor
Aydın'ın Didim ilçesinde 'Elektronik Belge ve Defter Uygulamasındaki Yenilikler' konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.
Aydın'ın Didim ilçesinde 'Elektronik Belge ve Defter Uygulamasındaki Yenilikler' konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.
Didim Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Didim Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nihat Cengiz konuşmacı olarak katıldı.
Düzenlenen bilgilendirme toplantısın da Cengiz, sinevizyon aracılığıyla, e- fatura uygulamaları geçiş süreci, e-arşiv fatura uygulaması, e-serbest meslek makbuzu uygulaması, e-müstahsil makbuzu uygulaması, e-gider pusulası uygulaması, e- bilet uygulaması, e-sigorta komisyon uygulaması, e-sigorta poliçe uygulaması, e-döviz alım-satım uygulaması konuların da bilgi verdi.
Toplantıya, Didim Vergi Dairesi Müdürü Ali Cini, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Özel sektör şirket temsilcileri ve muhasebeciler katıldı. - AYDIN